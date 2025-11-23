Хемілтон про Лас-Вегас: «Цей уїк-енд такий же поганий, як і минулий»
Британець з Ferrari фінішував десятим
близько 7 годин тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон світу Формули-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон прокоментував свій виступ на Гран-прі Лас-Вегаса, який він завершив на десятому місці.
За словами британця, черговий етап видався таким же невдалим, як і попередні. Motorsport Week цитує Хемілтона так:
Зараз я навіть не думаю про свій результат. Цей уїк-енд такий же поганий, як і минулий. Немає сенсу повторювати те саме — усе лишається як було. У мене вже 22 невдалих уїк-енди, тож чекаю ще кілька.
Перемогу в Гран-прі Лас-Вегаса здобув чотириразовий чемпіон світу та пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
