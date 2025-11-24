Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що McLaren слід змінити тактику на останні гонки сезону-2025. Німець в інтерв’ю RTL заявив, що у разі надання пріоритету Ландо Норрісу, британець може стати чемпіоном вже на Гран-Прі Катару:

Мені цікаво, що станеться. На мою думку, McLaren тепер слід надати Норрісу пріоритет, і Піастрі потрібно бути йому у поміч.

Обгони у Формулі-1 складні, особливо в Катарі через безліч довгих, крутих поворотів. Тому кваліфікація має бути бездоганною.

Особисто я вважаю, що є дуже велика ймовірність, що в Катарі перемога у чемпіонаті вирішиться на користь McLaren. Макс може бути там швидким, але McLaren – через тепліші температури – буде значно сильнішим, ніж на початку цього року.