Чемпіон Формули-1: «Хемілтон не вигравав сім чемпіонських титулів, їх мало бути вісім»
Норріс вважає, що Льюїс і досі може боротися за найвищі місця
близько 6 годин тому
Фото: Формула-1
Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс поділився думками щодо Льюїса Хемілтона. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:
У Хемілтона зараз інша машина, і в нього більше досвіду, ніж у решти. Льюїс не вигравав сім чемпіонських титулів (усміхається), їх мало бути вісім.
Але завдяки тому, що Хемілтон був досить сильний, він легко може досягти успіху. Це було б круто. Я б також хотів, щоб Льюїс повернувся на вершину і продовжив боротьбу.
Себастьян Феттель назвав свого фаворита на чемпіонство у 2026 році.