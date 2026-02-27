Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс поділився думками щодо Льюїса Хемілтона. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

У Хемілтона зараз інша машина, і в нього більше досвіду, ніж у решти. Льюїс не вигравав сім чемпіонських титулів (усміхається), їх мало бути вісім.

Але завдяки тому, що Хемілтон був досить сильний, він легко може досягти успіху. Це було б круто. Я б також хотів, щоб Льюїс повернувся на вершину і продовжив боротьбу.