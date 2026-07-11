Пілот команди Mercedes Джордж Расселл переконаний, що його колишній напарник, а нині гонщик Ferrari Льюїс Хемілтон є одним із головних фаворитів у боротьбі за чемпіонське звання.

За словами Расселла, попри скепсис з боку критиків після минулих невдач, семиразовий чемпіон світу повернувся на свій піковий рівень завдяки повній довірі до нової команди та комфортній роботі з болідом.

Льюїс Хемілтон буде боротися за чемпіонський титул до кінця сезону. Я думаю, що він стане серйозним претендентом на перемогу в чемпіонаті. У нього, як і раніше, є все необхідне. Його здатність долати труднощі надихає мене. Після його останнього сезону зі мною в Mercedes та того, що сталося з Шарлем Леклером у Ferrari минулого року, багато хто вже списав його з рахунків.

Зараз він знову перебуває у своїй найкращій формі. І справа не в тому, що одного ранку він раптом згадав, як знову правильно пілотувати машину. Просто тепер для нього все склалося в єдину картину. Йому подобається керувати цим болідом, він довіряє команді. Він чудово працює з налаштуваннями машини і вміє виводить шини в оптимальне робоче вікно.

У мене було схоже відчуття "переломного моменту" минулого року і на початку цього сезону, і я сподіваюся, що знову його зловив. Я працюю над тим, щоб налаштувати машину під свої вподобання, і ми побачили результат у Барселоні — поул і друге місце, а також в Австрії.