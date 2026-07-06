Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс прокоментував виступ своєї команди McLaren на домашньому етапі в Сільверстоуні.

Британець завершив гонку на четвертій позиції, проте залишився вкрай незадоволений поведінкою свого боліда. Слова наводить RacingNews365.

Все, окрім результату, доволі шокуюче. Не знаю, як ми фінішували четвертими, чесно кажучи. Більша частина цього сьогодні — надійність. Не знав у гонці, що сталося з Кімі [Антонеллі] та Максом [Ферстаппеном], але більша частина успіху в нинішніх умовах — просто не припускатися помилок і надійність машин. Ми впоралися з цим.

Наш темп був досить поганим, тож це неприємно. Це не дуже приємна машина для пілотування. [Це] можливо, одна з найскладніших машин, які я коли-небудь пілотував у Формулі-1. Тож є багато речей, які ми маємо робити краще.