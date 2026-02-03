Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про болід на сезон-2026. Пілота Ferrari цитує f1analytic.com:

Це покоління болідів насправді трохи веселіше в керуванні. Вони схильні до надмірної повертаності, різкі, з пробуксовкою. Їх трохи простіше зловити, і я безперечно можу сказати, що отримуєш більше задоволення.

Ми не обманюємо себе, знаємо, що нам є над чим працювати. Mercedes теж чудово попрацював. Думаю, Red Bull і Haas також провели хороші заїзди, тому ми не знаємо точно, де знаходимося. Але я думаю, що перший тиждень видався вдалим, і ми справді можемо почати з цього.