Хемілтон після Гран-прі Бразилії: «Я не здамся — ніколи»
Британець не стане опускати руки
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Семиразовий чемпіон Формули-1, пілот Льюїс Хемілтон із команди Ferrari, опублікував новий допис у соцмережах, у якому заявив, що не збирається здаватися попри труднощі.
Я підтримую свою команду. Я підтримую себе. Я не здамся — ні зараз, ні потім, ніколи. Дякую тобі, Бразиліє.
Нагадаємо, під час нещодавнього Гран-прі Бразилії Хемілтон зіткнувся на старті з іспанським пілотом Williams Карлосом Сайнсом. Через це британець був змушений зійти з дистанції.
Перемогу в гонці здобув Ландо Норріс із McLaren.