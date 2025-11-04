Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон в інтерв’ю Ferrari Magazine прокоментував критику щодо своїх виступів у дебютному сезоні за Ferrari.

Ті, хто справді розуміють, як працює Формула-1, знають — на все потрібен час. І таких людей не так багато. Лише коли ти всередині команди, можеш повністю усвідомити, як усе влаштовано. Неможливо уявити, наскільки складна ця система.

Я вже багато років у Формулі-1, але, коли перейшов до Ferrari, для мене все стало новим досвідом. Тому я не звинувачую тих, хто не розуміє. Усе, що можу робити, — це зосереджуватися на тому, що залежить від мене: на підготовці, роботі з командою, самовіддачі та позитивному настрої.