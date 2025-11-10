Збірна України розпочала фінальний етап підготовки до вирішальних поєдинків відбору на чемпіонат світу-2026. Гравці, які виступають у клубах української Прем’єр-ліги, у неділю, 9 листопада, зібралися на центральному вокзалі Києва та вирушили потягом до Польщі.

Команда прибула до Жешува, звідки найближчим часом вилетить до Парижа, де розпочне безпосередню підготовку до матчу з Францією. Саме там до збірної приєднаються легіонери, які виступають у закордонних чемпіонатах.

Як повідомила Українська асоціація футболу, у розташування команди прибули представники кількох клубів УПЛ — зокрема київського Динамо, Металіста 1925 та Полісся. На фото з вокзалу можна побачити таких футболістів, як Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Іван Калюжний, Богдан Михайличенко та Олексій Гуцуляк. Також разом з командою до Польщі поїхав форвард Динамо Назар Волошин, якого в останній момент довикликав головний тренер збірної України Сергій Ребров.

12 листопада на арені Парк де Пренс у Парижі відбудеться офіційна пресконференція Сергія Реброва та одного з гравців. Після цього команда проведе тренування на полі, де наступного дня зустрінеться з Францією.

Матч Франція – Україна розпочнеться 13 листопада о 21:45 за київським часом. Після поєдинку команда вилетить до Варшави, де 16 листопада о 19:00 на стадіоні Легії проведе гру проти Ісландії.

Після чотирьох турів кваліфікації ЧС-2026 збірна України має сім очок і посідає друге місце у групі D. Саме ці два матчі можуть стати вирішальними у боротьбі команди за вихід на чемпіонат світу.