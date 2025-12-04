Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про перспективи Льюїса Хемілтона у Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:

Він не може адаптуватись до машини. Він застряг у минулому – це нормально для вікового гонщика.

Мій прогноз? Це складно і більше не вирішується. Берман має отримати шанс у Ferrari наступного року.