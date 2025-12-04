«Це більше не вирішується…» Шумахер назвав головну проблему Хемілтона у Ferrari
Ральф вважає, що в італійській команді у наступному сезоні можуть статися зміни
близько 3 годин тому
Фото: Ferrari
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про перспективи Льюїса Хемілтона у Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:
Він не може адаптуватись до машини. Він застряг у минулому – це нормально для вікового гонщика.
Мій прогноз? Це складно і більше не вирішується. Берман має отримати шанс у Ferrari наступного року.
Нагадаємо, що чемпіон Формули-1 визначиться на фінальній гонці в Абу-Дабі.