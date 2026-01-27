Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон висловився про сезон-2026. Пілота Ferrari цитує f1analytic.com:

Сезон-2026 є величезним викликом для всіх. Ймовірно, це найсерйозніша зміна правил за всю мою кар'єру. Зі стартом нової ери все крутиться навколо розвитку, зростання команди, руху вперед в одному напрямку.

Я як пілот був з самого початку залучений до розвитку так сильно різної машини – це було захопливим викликом. Багато працював з інженерами, щоб допомогти визначити точний напрямок розвитку.

Це буде неймовірно важливий рік з технічного погляду. Пілот відіграватиме центральну роль в управлінні енергією, розумінні нових систем та внесення свого внеску в процес розвитку машини.