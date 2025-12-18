Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг висловився про виступи Льюїса Хемілтона у Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:

Йому справді важко з усім цим справлятися, тому що його напарник по команді його обганяє, а він у цей час бореться за попадання у другий сегмент кваліфікації та постійно вилітає з траси. Це справжній жах.

Я думаю, що для нього особисто ситуація навіть гірша, ніж здається. Він кращий, і ми ніколи не заперечуватимемо, але все це трохи псує його репутацію.