«Викину телефон у кошик». Хемілтон висловився про втому від сезону у Формулі-1
Британець зізнався, що втомився від шаленого ритму
25 хвилин тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari і семикратний чемпіон світу Льюис Хемілтон розповів, що після завершення сезону Формули-1-2025 він прагне максимально відпочити та відійти від усіх турбот. Слова наводить PlanetF1.
Зараз я просто чекаю перерви. Хочу відключитися, ні з ким не говорити. Зі мною не буде телефону. Не можу дочекатися, коли позбудусь усіх цих справ — фотосесій, постійного графіку. Чекаю моменту, коли всього цього не буде.
Хемілтон завершив сезон із найгіршим показником у кар’єрі.