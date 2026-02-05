Колишній пілот Формули-1 назвав фаворита на чемпіонство сезону-2026
Брандл вважає, що Рассел має хороші шанси завоювати титул
близько 2 годин тому
Фото: Mercedes
Експілот Ф-1 Мартін Брандл виділив свого фаворита у чемпіонській гонці сезону-2026. Експерта цитує f1analytic.com:
Джордж Расселл відчуває, що він має шанс поборотися за титул чемпіона світу. Досвід Джорджа дасть про себе знати. Якби мені довелося припускати, я б поставив свої гроші на Джорджа, говорячи про цілий сезон. Він та Антонеллі будуть дуже сильні.
Антонеллі користується великою підтримкою у команді, підтримкою від Тото (Вольффа). Він – наступник. Це очевидно. Йому не потрібно переживати через майбутнє.
