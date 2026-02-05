Експілот Ф-1 Мартін Брандл виділив свого фаворита у чемпіонській гонці сезону-2026. Експерта цитує f1analytic.com:

Джордж Расселл відчуває, що він має шанс поборотися за титул чемпіона світу. Досвід Джорджа дасть про себе знати. Якби мені довелося припускати, я б поставив свої гроші на Джорджа, говорячи про цілий сезон. Він та Антонеллі будуть дуже сильні.

Антонеллі користується великою підтримкою у команді, підтримкою від Тото (Вольффа). Він – наступник. Це очевидно. Йому не потрібно переживати через майбутнє.