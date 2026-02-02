«Не виглядає провальним»: Расселл — про новий болід Mercedes
Пілот поділився першими враженнями від машини 2026 року
42 хвилини тому
Пілот Mercedes Джордж Расселл поділився першими враженнями від боліда команди зразка 2026 року після передсезонних тестів у Барселоні. Слова наводить Motorsport.
Британський гонщик позитивно оцінив керованість машини та зазначив, що початкові дані повністю збігаються з показниками симулятора — такого рівня відповідності в команді не було з 2021 року.
Ми провели за кермом лише три дні, тож робити глобальні висновки зарано. Але болід точно не виглядає провальним — і це вже хороший знак. Ми залишили Барселону з позитивними відчуттями: машина реагує саме так, як ми очікували, а аеродинамічні дані відповідають симуляції. Чесно кажучи, такого збігу у нас не було з 2021 року.
