Расселл: «Сезон-2025 став найкращим у моїй кар’єрі»
Пілот Mercedes відзначив мінімальну кількість помилок на трасі
30 хвилин тому
Фото: Getty Images
Британський пілот німецької команди Mercedes Джордж Расселл назвав сезон-2025 найуспішнішим у своїй кар’єрі у Формулі-1.
За словами 27-річного гонщика, цей рік став для нього найбільш стабільним. Слова наводить портал PlanetF1.
Так, я вважаю сезон-2025 своїм найкращим у кар’єрі в Формулі-1. Він став найбільш стабільним з точки зору результатів, емоційного стану та кількості помилок. Загалом, усе пройшло добре.
Феттель назвав головний секрет успіху Ферстаппена у Формулі-1.