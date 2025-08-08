Шумахер: «Хемілтон може завершити кар’єру цього року»
Ральф згадав свій кінець в автоспорті
близько 1 години тому
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про майбутнє Льюїса Хемілтона. Слова німця наводить f1analytic.com:
Льюїс, відверто кажучи, не справляється з болідом і не знає, що робити, щоб упоратися з ним. Очевидно, Хемілтон не може повністю змінити свій стиль пілотування. Так, є тенденція до зниження швидкості з віком, яка проявляється дуже швидко. Я особисто відчував те саме, коли в DTM сказав: «У моїх виступах більше немає сенсу». Тому пішов на рік раніше за встановлений термін.
Чи може Хемілтон завершити кар'єру цього року? Я вірю, що він здатен це зробити. Бо зараз відчуває сильне розчарування та не розуміє, що робити. Звичайно, Льюїс не зараз прийме це рішення, але він дійсно може до нього прийти.
Хемілтон вважає, що проводить найгірший сезон у кар’єрі.
Поділитись