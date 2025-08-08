Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про майбутнє Льюїса Хемілтона. Слова німця наводить f1analytic.com:

Льюїс, відверто кажучи, не справляється з болідом і не знає, що робити, щоб упоратися з ним. Очевидно, Хемілтон не може повністю змінити свій стиль пілотування. Так, є тенденція до зниження швидкості з віком, яка проявляється дуже швидко. Я особисто відчував те саме, коли в DTM сказав: «У моїх виступах більше немає сенсу». Тому пішов на рік раніше за встановлений термін.

Чи може Хемілтон завершити кар'єру цього року? Я вірю, що він здатен це зробити. Бо зараз відчуває сильне розчарування та не розуміє, що робити. Звичайно, Льюїс не зараз прийме це рішення, але він дійсно може до нього прийти.