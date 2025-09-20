Бос Alpine Флавіо Бріаторе висловився про потенційні кандидатури на місце у боліді на сезон-2026. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Я, як і раніше, відкритий для другого пілота. Може, мені варто підписати гонщика із Формули Е? Два досвідчені пілоти перейдуть в Cadillac, подивимося, як наша молодь покаже себе в частині сезону, що залишилася.

У нас є Колапінто, Арон, ми також проведемо випробування з Дуеном. Мік Шумахер? Його немає у нашому списку.