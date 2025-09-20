Команда Формули-1 відмовилася від Шумахера
Бріаторе не розглядає Міка як претендента на місце у боліді
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Бос Alpine Флавіо Бріаторе висловився про потенційні кандидатури на місце у боліді на сезон-2026. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Я, як і раніше, відкритий для другого пілота. Може, мені варто підписати гонщика із Формули Е? Два досвідчені пілоти перейдуть в Cadillac, подивимося, як наша молодь покаже себе в частині сезону, що залишилася.
У нас є Колапінто, Арон, ми також проведемо випробування з Дуеном. Мік Шумахер? Його немає у нашому списку.
Відзначимо, що наразі Мік Шумахер виступає за Alpine у WEC.
