Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, за рахунок чого міг здобути перемогу на Гран-Прі Сінгапуру. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Я також думав, що виграв би гонку, якби обійшов Рассела у першому повороті. Просто тут дуже складно обганяти, але у першому повороті я не зміг вийти у лідери. Я знав, що буде складно зберегти позицію на цій частині треку. Потім, звичайно, через дощ, ми вибрали м'яку гуму, просто сподіваючись, що, по-перше, зможемо зберегти другий рядок і, можливо, спробуємо поборотися за лідерство у першому повороті.

Але якщо мені цього не вдалося, далі потрібно було просто намагатися зберегти працездатність Soft досить довго, щоб проїхати прийнятний відрізок до піт-стопу. Тоді, звичайно, я розумів, що навіть після переходу на хард до фінішу доведеться їхати довго. Я думаю, що мої шини були на шість-сім кіл старші, ніж у Джорджа та Ландо.

Крім того, протягом усієї гонки я відчував великі труднощі з перемиканням передач, як на зниженні, так і на підвищенні – нічого не допомагало. І баланс машини був не таким, яким я хотів би його бачити. Так що так, я думаю, що друге місце – це максимум, на що ми були здатні. Але в той же час, навіть якби баланс був набагато кращим, друге місце все одно було б найкращим, якщо не здійснити обгін на старті. Це класичний Сінгапур без машини безпеки.