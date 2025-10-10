Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер оцінив титульні перспективи Макса Ферстаппена у сезоні-2025. Німця цитує f1analytic.com:

Макс все ще має шанси на перемогу в чемпіонаті. Схід суперника завжди можливий, і, якщо це станеться, ситуація дуже зміниться. Зараз McLaren дещо втратив свою домінацію, хоча це цілком може повернутися на наступних перегонах у США.

Тож треба дивитися на тенденції у найближчих перегонах – у США та Мексиці. Якщо Макс продовжить випереджати пілотів McLaren, його шанси збережуться. Якщо ні – його боротьба швидко закінчиться.