Олег Гончар

53-річний бразильський автогонщик, експілот Ferrari в Формулі-1 Рубенс Баррікелло став чемпіоном серії NASCAR Brazil, здобувши титул у своєму дебютному сезоні. Про це повідомила пресслужба змагань.

Баррікелло на Ford Mustang на автодромі Велья-Чітта, що за 180 км від рідного Сан-Паулу, виграв четверту гонку сезону, випередивши напарника Тьяго Каміло на третьому колі після відмови двигуна в суперника.

У боротьбі за лідерство він також обійшов Кака Буено на Chevrolet Camaro.

«Я люблю ці змагання, але вони дуже жорсткі. Мені шкода Тьяго, але я скористався моментом, коли його двигун відмовив. На трасі ми б’ємося за свої ідеали, хоча поза нею — друзі. Машина була чудовою, і я щасливий». Рубенс Баррікелло

Остання гонка сезону відбудеться 24 серпня. У вересні стартує етап Special Edition, де визначать новачка року та абсолютного чемпіона серії. Перемога Баррікелло забезпечує йому поїздку на NASCAR Awards у США, де його вшанують разом із легендами NASCAR.