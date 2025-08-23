Керівник команди Формули-1 Ferrari Фредерік Вассер розповів, що потрібно італійському колективу для здобуття перемог. Слова наводить Racingnews365.

Я вважаю, що перевага McLaren, яку ми бачили на Гран-прі Угорщини, полягала у їхній стабільності. Не було суттєвої переваги у тому, що ми добре провели кваліфікацію і були трохи швидшими за них. Вони швидкі за будь-яких умов, тоді як ми були дещо непослідовними протягом уїк-енду.

Щоб вигравати, нам потрібно бути максимально послідовними на кожному тренувальному заїзді, добре підготуватися до гонки, показати стабільний результат у всіх трьох сегментах кваліфікації та грамотно працювати з будь-яким комплектом шин.