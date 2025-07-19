Леклер: «Перша частина сезону була набагато складнішою, ніж ми очікували»
Шарль вважає, що наразі Ferrari знаходиться на правильному шляху
20 хвилин тому
Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про форму Ferrari. Слова монегаска наводить f1analytic.com:
Перша частина сезону була набагато складнішою, ніж ми очікували. Я думаю, що якщо торік ми боролися за перемоги, за Кубок конструкторів, то цього року ми розпочинали сезон з надією, щоб принаймні стартувати на тій самій позиції, де закінчили 2024-й, але цього не сталося. Ми боролися з машиною сильніше, ніж зазвичай.
Але зараз ми знову перебуваємо на вірному шляху. Це допомогло нам зробити кілька правильних кроків. Я знаю, що попереду ще багато цікавого, сподіваюся, якнайшвидше зможемо скоротити відставання від McLaren, а також від Red Bull. Mercedes десь попереду, а десь провалюється. Але ми маємо виступити краще, ніж інші, і спробувати наздогнати лідерів.
Нагадаємо, що звільнення Крістіана Хорнера може обійтися «червоним бикам» у 100 мільйонів доларів.
Поділитись