Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про форму Ferrari. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Перша частина сезону була набагато складнішою, ніж ми очікували. Я думаю, що якщо торік ми боролися за перемоги, за Кубок конструкторів, то цього року ми розпочинали сезон з надією, щоб принаймні стартувати на тій самій позиції, де закінчили 2024-й, але цього не сталося. Ми боролися з машиною сильніше, ніж зазвичай.

Але зараз ми знову перебуваємо на вірному шляху. Це допомогло нам зробити кілька правильних кроків. Я знаю, що попереду ще багато цікавого, сподіваюся, якнайшвидше зможемо скоротити відставання від McLaren, а також від Red Bull. Mercedes десь попереду, а десь провалюється. Але ми маємо виступити краще, ніж інші, і спробувати наздогнати лідерів.