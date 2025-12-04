Леклер: «Сподіваюся, що така жертва Ferrari принесе плоди»
Шарль заявив, що команда кинула майже всі сили на роботу над болідом на наступний сезон
близько 4 годин тому
Фото: Ferrari
Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився очікуваннями від сезону-2026 на тлі невдалого завершення італійською командою 2025 року через концентрацію на боліді нової специфікації. Монегаска цитує f1analytic.com:
Вплив величезний, і тому друга половина сезону не стала несподіванкою. Я дуже сподіваюся, що це окупиться наступного року.
Очевидно, це було зроблено з метою старанніше працювати над наступною машиною, сконцентрувавши всі наші ресурси та намагаючись передбачити майбутнє. Я щиро вірю, що така жертва принесе свої плоди.
Нагадаємо, що чемпіон Формули-1 визначиться на фінальній гонці в Абу-Дабі.
