Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився очікуваннями від сезону-2026 на тлі невдалого завершення італійською командою 2025 року через концентрацію на боліді нової специфікації. Монегаска цитує f1analytic.com:

Вплив величезний, і тому друга половина сезону не стала несподіванкою. Я дуже сподіваюся, що це окупиться наступного року.

Очевидно, це було зроблено з метою старанніше працювати над наступною машиною, сконцентрувавши всі наші ресурси та намагаючись передбачити майбутнє. Я щиро вірю, що така жертва принесе свої плоди.