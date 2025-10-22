Лідер особистого заліку чемпіонату-2025 Формули-1 Оскар Піастрі висловився про чемпіонську гонку. Слова пілота McLaren наводить f1analytic.com:

Чи може McLaren віддати пріоритет одному з нас через щільну боротьбу з Ферстаппеном? Не знаю. Не думаю. Ми все ще неймовірно близькі, обидва говорили, що хочемо отримати можливість поборотися за чемпіонство, тому що ми цього заслуговуємо.

Тому думаю, зараз надто мало шансів зробити вибір на користь когось одного.