Лідер чемпіонату Ф-1 сумнівається, що McLaren зробить ставку у боротьбі за титул на одного з пілотів
Піастрі вважає, що вони з Норріс заслуговують на спробу змагатися за чемпіонство
41 хвилину тому
Фото: McLaren
Лідер особистого заліку чемпіонату-2025 Формули-1 Оскар Піастрі висловився про чемпіонську гонку. Слова пілота McLaren наводить f1analytic.com:
Чи може McLaren віддати пріоритет одному з нас через щільну боротьбу з Ферстаппеном? Не знаю. Не думаю. Ми все ще неймовірно близькі, обидва говорили, що хочемо отримати можливість поборотися за чемпіонство, тому що ми цього заслуговуємо.
Тому думаю, зараз надто мало шансів зробити вибір на користь когось одного.
Нагадаємо, що на Гран-Прі США Піастрі фінішував п’ятим, а Макс Ферстаппен здобув перемогу.