Шумахер передбачив зіткнення лідерів чемпіонської гонки Ф-1 Піастрі та Норріса
Ральф вважає, що переможцем може вийти Ферстаппен
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про боротьбу за чемпіонство на тлі жорсткої боротьби Оскара Піастрі та Ландо Норріс та спроб McLaren не втручатися у ситуацію. Німця цитує f1analytic.com:
Сподіваюся, що зіткнення не буде. Хоча є відчуття, що скоро дійде до того, що вони не виїдуть з першого повороту. І це, очевидно, буде проблемою, якщо переможе Макс Ферстаппен.
Думаю, наступні перегони в Техасі будуть знову дуже гарними для Red Bull, а McLaren може знову зіткнутися з труднощами, оскільки команда, здається, починає ставати дратівливою.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.