Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про боротьбу за чемпіонство на тлі жорсткої боротьби Оскара Піастрі та Ландо Норріс та спроб McLaren не втручатися у ситуацію. Німця цитує f1analytic.com:

Сподіваюся, що зіткнення не буде. Хоча є відчуття, що скоро дійде до того, що вони не виїдуть з першого повороту. І це, очевидно, буде проблемою, якщо переможе Макс Ферстаппен.

Думаю, наступні перегони в Техасі будуть знову дуже гарними для Red Bull, а McLaren може знову зіткнутися з труднощами, оскільки команда, здається, починає ставати дратівливою.