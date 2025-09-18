Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер поділився очікуваннями перед Гран-прі Азербайджану. Слова наводить Sky Sports.

Відзначимо, що останні чотири роки він незмінно здобував поул у Баку, виграти гонку йому поки не вдалося.

Я добре почуваюся на цій трасі, але це більше завдяки досвіду минулих років. Поул не гарантує перемоги — він дає лише вигідну стартову позицію. У нас завжди бракувало гоночного темпу, і я не впевнений, що цього року все буде інакше. Шарль Леклер

За його словами, фаворитами етапу будуть McLaren та Red Bull, але Баку все ж є однією з трас, де Ferrari має трохи більше шансів на успіх.

Формула-1 назвала траси, на яких у сезоні-2026 пройдуть спринти.