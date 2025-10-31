Керівник Mercedes: «Расселл довів, що заслуговує на новий контракт»
Тото Вольф наголосив, що команда задоволена розвитком гонщика
41 хвилину тому
Фото: Getty Images
Керівник команди Mercedes Тото Вольф прокоментував продовження контракту з британським гонщиком Джорджем Расселлом. Цитує офіційний сайт Формули-1.
Коли ти підписуєш або продовжуєш контракт із пілотом, який пройшов шлях від молодої команди до лідерів і довів свій рівень, потрібно просто переглянути певні умови й адаптуватися. Саме це ми й зробили.
Нагадаємо, Mercedes оголосив про продовження угоди з Расселлом.
Джордж Расселл розкритикував сучасну Формулу-1.