CEO Red Bull Олівер Мінцлафф в інтерв’ю De Telegraaf відповів, яким бачить майбутнє Макса Ферстаппена у команді:

Найважливіше для будь-якого спортсмена – це бачити, як кожен у команді викладається на повну.

Звичайно, Макс завжди хоче перемагати та мати найкращу можливу машину, але ми теж. Поки Макс відчуває, що ми працюємо над цим і робимо все можливе, я думаю, він залишиться нам вірним.

Як на мене, немає жодних сумнівів, що Макс Ферстаппен завершить свою кар'єру в Red Bull.