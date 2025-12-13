Рассел: «Наступного року ми будемо прагнути ще більшого»
Гонщик Mercedes підсумував виступ команди у 2025 році
близько 3 годин тому
Фото: Mercedes
Пілот Mercedes Джордж Рассел підбив підсумки сезону-2025 у своєму Instagram:
2025 рік, підбиваємо підсумки. Раді допомогти команді стати другими у Кубку конструкторів! Наступного року ми будемо прагнутище більшого. Це були справжні американські гірки з неймовірними злетами та багатьма уроками. Пишаємося тим, що здобули 2 перемоги та 9 подіумів. Ми продовжували боротися разом як команда, гонка за гонкою. Не змогли б зробити це без неймовірних людей за лаштунками, на трасі та на базі. Дякуємо команді за всю наполегливу працю та відданість!
Ландо Норріс розповів, які слова про суперників змушують його шкодувати.
Поділитись