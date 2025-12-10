Радник Red Bull: «Ферстаппен виграв найбільше гонок у сезоні, але…»
Марко відзначив, що камбек команди у другій половині сезону надає впевненості
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Радник Red Bull Хельмут Марко оцінив друге місце Макса Ферстаппена за результатами сезону-2025 Формули-1. Функціонера цитує f1analytic.com:
Звичайно, я трохи розчарований, що нам забракло двох очок до титулу. Але водночас такий камбек надає впевненості. Це показує, що ми маємо технічні знання.
Сьогодні шансів фактично не було – частково тому, що Mercedes та Ferrari виявилися недостатньо швидкими та не змогли нам допомогти. Здорово, що (Ферстаппен) виграв найбільше гонок, але через десять років усі пам'ятатимуть лише чемпіона.
