Mercedes відмовився від боротьби у сезоні-2025
Команда перекидає всі сили на розробку боліду під новий технічний регламент
близько 5 годин тому
Фото: Формула-1
Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф висловився про майбутні плани команди. Слова австрійця наводить f1analytic.com:
Ні, оновлень більше не буде. Я думаю, що всі повністю зосереджені на наступному році, і ми знаємо, що ми маємо більш стабільну платформу, яка принесе нам користь. Давайте подивимося, як ми можемо оптимізувати болід під траси та інженерні рішення, щоб знайти правильні налаштування та бути максимально конкурентоспроможними (у другій половині).
Задня підвіска, представлена в Імолі? Закінчить десь у відрі для сміття.
