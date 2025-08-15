Керівник Mercedes Тото Вольфф очікує на прогрес команди після літньої перерви. Функкціонера цитує f1analytic.com:

Це заслужено, що всі команди відпочивають два з половиною тижні, бо через всі ці переїзди та роботи у вихідні всі неабияк втомлені. Потім ми знову вирушаємо в дорогу, на другу половину сезону, яка розпочнеться у Зандворті – на нас чекає багато перегонів у захопливих місцях.

Я думаю, що у нас, як у команди, є всі можливості для завзятої боротьби. Машина нарешті набрала швидкість, пілоти у гарній формі, у них є простір для розвитку. Так що я дійсно з нетерпінням чекаю початку перегонів.