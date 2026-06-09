«Ми більше не можемо разом піти в ресторан»: Керівник Mercedes розповів про божевільну популярність Антонеллі
Австрійський функціонер заявив, що після переходу Хемілтона команда миттєво отримала нового улюбленця публіки
близько 2 годин томуПідписатися в
Керівник команди Mercedes Тото Вольфф поділився емоціями від роботи з молодим італійським гонщиком Андреа Кімі Антонеллі. Очільник німецького колективу порівняв юного пілота зі справжньою рок-зіркою, яка прийшла на зміну семиразовому чемпіону Формули-1 Льюїсу Хемілтону. Слова наводить NextGen-Auto.
За словами Вольффа, новий дует пілотів Mercedes є ідеальним, а талант Антонеллі вже викликає шалений ажіотаж серед вболівальників по всьому світу.
Не можу уявити собі кращого складу гонщиків, ніж той, що у нас є зараз. Давайте просто насолоджуватися безтурботними виступами одного з найвеличніших талантів, яких я коли-небудь бачив. Після Льюїса у нас в Mercedes тепер нова світова рок-зірка. Він приводить у захват маси. Від малого до великого. Неважливо, якої статі ті, хто за нього вболіває. Ми більше не можемо разом піти повечеряти в ресторан. Миттєво шикуються черги мисливців за автографами. І тоді вже ні спокою, ні тиші.
«Це один із найкращих днів у моєму житті»: Антонеллі емоційно оцінив перемогу в Монако.