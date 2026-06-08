Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер прокоментував у соціальній мережі Х невдалий виступ на домашньому етапі Формули-1 в Монте-Карло. Монегаск кваліфікувався четвертим після контакту зі стіною на вирішальному колі, а в гонці достроково припинив боротьбу.

Леклер потрапив в аварію на 65-му колі, врізавшись у захисний бар'єр. За словами гонщика, причиною інциденту стала відмова гальмівної системи.

Вікенд, який хочеться забути. Але дім є дім. І підтримка, яку я щороку отримую тут, у Монако, дійсно особлива і дуже багато для мене значить. Огромне всім спасибі. Шарль Леклер

Антонеллі виграв Гран-прі Монако, Хемілтон та Аджар — на подіумі.