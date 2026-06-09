Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) з перемоги розпочала виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Нідерландах. У стартовому раунді змагань Даяна у двох сетах переграла представницю Чехії Сару Бейлек (WTA 46).

Поєдинок тривав 1 годину та 19 хвилин і став першою очною зустріччю тенісисток на корті. Ястремська повністю контролювала хід гри, віддавши суперниці, лише три гейми за весь матч.

WTA 250 Гертогенбос. Трава. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) — Сара Бейлек (Чехія) — 6:1, 6:2

Для Даяни це друга в кар'єрі участь у турнірі в Гертогенбосі.

Наступною суперницею українки в 1/8 фіналу стане переможниця пари Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) — Айла Томлянович (Австралія).

Подрез зазнала поразки у першому колі турніру в Ілклі.