Ястремська впевнено вийшла до 1/8 фіналу, обігравши Бейлек на турнірі у Нідерландах
Українка здобула звитягу у двох сетах
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) з перемоги розпочала виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Нідерландах. У стартовому раунді змагань Даяна у двох сетах переграла представницю Чехії Сару Бейлек (WTA 46).
Поєдинок тривав 1 годину та 19 хвилин і став першою очною зустріччю тенісисток на корті. Ястремська повністю контролювала хід гри, віддавши суперниці, лише три гейми за весь матч.
WTA 250 Гертогенбос. Трава. 1/16 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) — Сара Бейлек (Чехія) — 6:1, 6:2
Для Даяни це друга в кар'єрі участь у турнірі в Гертогенбосі.
Наступною суперницею українки в 1/8 фіналу стане переможниця пари Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) — Айла Томлянович (Австралія).
Подрез зазнала поразки у першому колі турніру в Ілклі.
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