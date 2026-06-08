Денис Сєдашов

Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі поділився враженнями від свого тріумфу на легендарній міській трасі в Монте-Карло. Італійський гонщик зазначив, що цей день став одним із найкращих у його кар'єрі. Слова наводить FormulaPassion.

За словами Антонеллі, здобути перше місце не завадило навіть призупинення гонки червоними прапорами, хоча рестарт змусив його понервувати.

Це був один із тих днів, коли я почувався найкраще за все своє життя за кермом гоночної машини. Це було непросто, потому що до червоного прапора я їхав у дуже хорошому темпі. Я атакував, але не надто сильно. Рівно настільки, щоб зберігати концентрацію. Я почувався дуже комфортно. Червоний прапор виявився не найпростішим моментом, особливо тому, що мені довелося заново проходити всю процедуру старту. Але мушу сказати, що після рестарту все пройшло добре. А потім останні десять кіл я просто отримав величезне задоволення. Сьогодні єдиною людиною, яка могла мене зупинити, був я сам. Тепер ми вирушаємо до Барселони. Це буде абсолютно інший вікенд. Кімі Антонеллі

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