Денис Сєдашов

Британський гонщик Ландо Норріс став чемпіоном Формули-1 у сезоні 2025. Пілот McLaren гарантував собі титул завдяки третьому місцю у фінальній гонці Гран-прі Абу-Дабі.

Для здобуття чемпіонства Норрісу було достатньо фінішувати в топ-3. Ландо виступає у Формулі-1 з 2019 року, а торік став віцечемпіоном.

У заключній гонці сезону перемогу здобув чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull. Другим фінішував Оскар Піастрі з McLaren, а Норріс — третім, такий результат й забезпечив йому перший титул у кар’єрі.

Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Абу-Дабі.