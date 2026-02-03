Пілот Red Bull Макс Ферстаппен висловився про стан боліду команди на сезон-2026 на передсезонних тестах у Барселоні. Чотириразового чемпіона Ф-1 цитує f1analytic.com:

Було приємно повернутися на трасу цього тижня. Першого дня я не зміг проїхати багато кіл через погоду, проте п'ятниця пройшла добре. Ми проїхали досить, і це було справді важливо.

Все ще перебуває на стадії розробки, але ми досить добре стартували. Нам потрібен час, щоб зрозуміти двигун і внести зміни в налаштування, тому ми намагалися проїхати якнайбільше кіл і спробувати якнайбільше речей за день.

Це складна формула, яку потрібно правильно зрозуміти всім, а це означає, що нам ще доведеться зробити велику роботу, перш ніж ми вирушимо до Бахрейну. Ми продовжимо роботу там.