Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про жорстку боротьбу з Максом Ферстаппеном на Гран-Прі Італії. Слова британця наводить f1analytic.com:

Усі чотири колеса мого боліда опинилися за межами траси, тож мені це не здається правильним. Але я чекав на щось таке. Я чекав на жорстку оборону на межі. Але при цьому мені не здається, що виштовхувати суперників у гравій – це нормально. При цьому Макс знав, що я з самого початку їхав поряд з ним, бо краще за нього стартував.

Звичайно, можна назвати це гонками та боротьбою, але не можна виштовхувати суперників із траси. Я пізно загальмував на вході в перший поворот, виявився трохи далі. Я добре увійшов у поворот і чудово боровся на першому колі. Навіть зараз я вважаю, що зробив усе, що міг. Я добре стартував, дав нам чудову нагоду, але ми просто виявилися недостатньо швидкими. Так буває, це життя.