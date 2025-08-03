«Я виснажений». Норріс – про драматичну перемогу в Будапешті
Пілот McLaren заявив, що не очікував на тріумф
22 хвилини тому
Пілот McLaren Ландо Норріс прокоментував свою перемогу на Гран-прі Угорщини, назвавши її надзвичайно виснажливою, але заслуженою.
Я повністю виснажений — це було дуже важко. Насправді ми не планували проїхати гонку з одним піт-стопом, але після першого кола це стало єдиним шансом. Оскар почав мене наздоганяти в кінці, я викладався на повну. І саме тому ця перемога — ще приємніша. Це ідеальний результат для команди. Я навіть не очікував на перемогу, лише сподівався, що зміна стратегії дозволить вийти хоча б на друге місце.
Він зазначив, що ризик виправдав себе:
Я знав, що у чистому повітрі зможу атакувати — і все спрацювало. Такі рішення завжди ризиковані, але головне — не помилятися і тримати стабільний темп. Нам це вдалося. Боротися з Оскаром було складно, але цікаво. Він провів потужний фініш, я ледве втримався.
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