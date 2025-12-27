«Я залишався собою»: Ландо Норріс — про тріумф у Формулі-1
Чемпіон Формули-1 розповів, що успіх у сезоні-2025 став для нього особливим
близько 2 годин тому
Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс, пілот команди Mercedes, поділився враженнями від своєї перемоги у сезоні-2025. Слова наводить RacignNews365.
За словами британця, цей успіх став для нього особливо цінним, оскільки він здобув його, залишаючись самим собою.
Це одна з речей, якою я пишаюся найбільше. Я виграв сезон так, як хотів — залишаючись собою. Я радий, що зміг перемогти «по-Ландовські», як би сказав Андреа Стелла. Міг би спробувати бути тим, ким іноді від мене очікують, але тоді гордість була б меншою. Я задоволений тим, що зберіг холоднокровність, залишався вірним собі і максимально використав свої сильні сторони.
