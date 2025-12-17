Чемпіон Формули-1 сезону-2025 Ландо Норріс розповів, в який момент зумів повірити у власні сили. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Коло у кваліфікації в Монако – це був перший випадок десь за 10 років, коли я плакав. У мене була серія поганих результатів, мені не вдавалося добре виступати в кваліфікаціях, хоча зазвичай це моя сильна сторона. У той раз я вперше відключив відображення дельти на кермі, і не знав, чи я покращую час чи ні. У минулі роки ця траса не належала до найкращих для мене.

І те коло, яке я проїхав наприкінці Q3, було одним із найкращих моментів у моїй кар'єрі. У той період я найбільше сумнівався у собі, але одне коло все змінило. Тоді я зрозумів, що якщо зміг це, то зможу досягти й решти. Це був поворотний момент для мене.