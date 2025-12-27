Бос McLaren Андреа Стелла висловився про чемпіонський сезон Ландо Норріса. Функціонера цитує gpblog.com:

Ландо переміг чотириразового чемпіона світу: він неймовірно виріс, як особистість і як гонщик. Ти можеш навчитися перемагати лише перемагаючи. Постійні битви з товаришем по команді та з таким бульдогом, як Макс Ферстаппен, або змушують тебе швидко рости, або розчавлюють тебе.

Справжній поворотний момент для Ландо стався з вирішальними дуелями, такими як в Австрії. Там він справді почав вірити, що може битися з Ферстаппеном і перемогти його. Він також навчився ізолювати себе від зовнішнього шуму. Ми внесли технічні зміни спеціально для того, щоб допомогти йому зосередитися на водінні.