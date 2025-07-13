Керівник Cadillac Грем Лоудон розповів про переговори команди з Міком Шумахером щодо виступів у Формулі-1 на сезон-2026. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Так, ми ведемо переговори із Міком. Наша команда не є засобом, за допомогою якого хтось може щось довести. Наша команда існує для того, щоб надати місце на стартових гратах, якщо хтось хоче довести, що він на щось здатний.

Пілот повинен зробити все можливе для команди, і він має бути мотивований заради команди довкола себе.