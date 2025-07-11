Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про епізод на Гран-Прі Великої Британії, коли попросив команду повернути перше місце після отримання 10-секундного штрафу. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Я подумав, чому б не спитати. Я знав, якою буде відповідь, але просто у мене залишався маленький промінчик надії, що раптом я можу отримати місце назад. Але ні, я знав, що цього не станеться. Не думаю, що у такому рішенні команди щось не так.

Ландо не зробив щось неправильне. Не думаю, що було б занадто чесно змінюватись позиціями. Але я хоча б спитав.