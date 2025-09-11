Лідер особистого заліку Оскар Піастрі висловився про зміну позицій між пілотами McLaren на Гран-Прі Італії. Австралійця цитує f1analytic.com:

Я вважаю: якщо ситуація повністю під контролем і між нами немає інших автомобілів, то все досить просто. Але якщо між нами будуть інші боліди, команда заради виправлення нашої помилки не віддаватиме очки суперникам.

Коли між нашими машинами немає нікого, повернути позицію набагато легше. І, говорячи прямо, якби між нами було більше машин, то ні – ми б не змінилися, бо в такій ситуації це було б дуже невдало.