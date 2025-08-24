Піастрі зізнався, завдяки чому включився у чемпіонську гонку за титул
Оскар відзначив покращення у порівнянні з минулим сезоном
близько 1 години тому
Фото: McLaren
Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про свій прогрес у порівнянні з минулим сезоном. Слова лідера особистого заліку наводить f1analytic.com:
Що змінилося за останні 12 місяців? Просто потроху розвиваюсь у різних галузях. Минулого сезону відчував, що я провів кілька хороших вікендів… проте між ними було багато звичайних, а іноді й відверто невдалих.
Цього року у мене набагато більше гарних днів. Думаю, що став кращим як гонщик. Я просто почав частіше наближатися до того, на що насправді здатний. І це найголовніше.
