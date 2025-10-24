Лідер чемпіонату Формули-1 Оскар Піастрі висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Я вже брав участь у щільній боротьбі, яка подекуди була навіть більш завзятою, ніж нинішня. Так що я усвідомлюю, що все ще може повернутися на мою користь. Я впевнений, що можу виграти титул.

Вікенд у США, звичайно, був складним. За останні кілька тижнів перевага в особистому заліку трохи скоротилася, але саме темп дозволить виграти титул – а не спостереження за кількістю очок та їхньою зміною. Чим швидше ти їдеш, тим більше балів заробляєш, а це зараз найголовніше.