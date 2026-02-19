Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про очікування від виступів у сезоні-2026 Формули-1. Австралійця цитує f1analytic.com:

Машини очевидно відрізняються. Це точно. Думаю, у повільних поворотах відчуття залишилися тими ж, можливо, трохи покращилися, бо боліди стали легшими. Але у швидкісних поворотах зараз притискної сили явно менше, ніж було минулого року. Ми активно вивчали способи, як вичавити максимум з цих силових установок. Вони стали дуже незвичними. Але поки що це дається непросто.

Якщо ж говорити про розстановку сил, то я не знаю, де ми знаходимося. Є відчуття, що перша четвірка залишилася у тому ж складі, але я не знаю наше становище на даний момент.